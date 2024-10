Truffa all'Università per Stranieri e danno alla città: pre-iscrizione a Perugia per gli studenti cinesi, ma poi studiavano fuori regione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli studenti cinesi si iscrivevano all’Università per Stranieri di Perugia tramite i progetti “Marco Polo” e “Turandot”, pagando una quota scontata. Poi sparivano, andando a seguire i corsi in altri atenei o accademie fuori regione.È quanto ha riferito, nella lunga deposizione, un militare Perugiatoday.it - Truffa all'Università per Stranieri e danno alla città: pre-iscrizione a Perugia per gli studenti cinesi, ma poi studiavano fuori regione Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Glisi iscrivevano all’perditramite i progetti “Marco Polo” e “Turandot”, pagando una quota scontata. Poi sparivano, andando a seguire i corsi in altri atenei o accademie.È quanto ha riferito, nella lunga deposizione, un militare

Cinque indagati per corruzione all'Università per Stranieri di Perugia - AGI - Cinque persone sono indagate dalla Procura della Repubblica di Perugia per l'ipotesi di corruzione all'università per stranieri. I fatti contestati risalgono al periodo 2018-2020. Per loro, a ottobre inizierà l'udienza preliminare davanti al ... (Agi.it)