Torino-Como Vanoli | Questa vittoria rappresenta il dna del club

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Cercavo una prestazione di questo genere, per vedere se avevamo carattere e riuscivamo a uscire da questo momento di difficoltà e dai tre ko consecutivi. Siamo partiti forte e nelle ultime giornate abbiamo cercato i risultati a tutti i costi, avendo paura di giocare a calcio. Nel primo tempo avevamo tanta paura, ci muovevamo poco ed eravamo in difficoltà. Ho detto ai ragazzi che volevo vedere una squadra più coraggiosa e sono stati bravi. Questo mese ci è servito. Sappiamo di dover migliorare tante cose, ma oggi è arrivata unacheil DNA del”. Lo ha detto l’allenatore del, Paolodopo il successo granata sul(1-0), firmato da Njie. E sul man of the match: “Lui è un ragazzo di grandi qualità, sia tecniche che fisiche e le ha dimostrate entrambe sul gol.