Toni: «Rabbia Arnautovic? Può capitare. Vi spiego cosa succede» (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter ha vinto in casa dello Young Boys 0-1 con la rete di Thuram, dopo il gol sbagliato da Arnautovic dal dischetto. Di questo ne ha parlato Luca Toni su Prime Video. ERRORE DAL DISCHETTO – Da segnalare un rigore fallito da Marko Arnautovic al 48?, con un’ottima parata del portiere dello Young Boys che ha tenuto la partita in bilico fino alla fine. L’Inter ha comunque mantenuto il controllo del match. Di questo ne ha parlato Luca Toni, che su Prime Video ha espresso la sua opinione riguardo la partita: «Quando giochi meno e davanti a te hai dei campioni, quando vuoi giocare, vuoi spaccare il mondo. Ti capita il rigore e lo sbagli, sei contento per la vittoria, però sei molto triste perché avevi una grande possibilità. Il mister è stato molto bravo ad andare da lui, Arnautovic è anche lui un giocatore importante». Inter-news.it - Toni: «Rabbia Arnautovic? Può capitare. Vi spiego cosa succede» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter ha vinto in casa dello Young Boys 0-1 con la rete di Thuram, dopo il gol sbagliato dadal dischetto. Di questo ne ha parlato Lucasu Prime Video. ERRORE DAL DISCHETTO – Da segnalare un rigore fallito da Markoal 48?, con un’ottima parata del portiere dello Young Boys che ha tenuto la partita in bilico fino alla fine. L’Inter ha comunque mantenuto il controllo del match. Di questo ne ha parlato Luca, che su Prime Video ha espresso la sua opinione riguardo la partita: «Quando giochi meno e davanti a te hai dei campioni, quando vuoi giocare, vuoi spaccare il mondo. Ti capita il rigore e lo sbagli, sei contento per la vittoria, però sei molto triste perché avevi una grande possibilità. Il mister è stato molto bravo ad andare da lui,è anche lui un giocatore importante».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE - Young Boys-Inter 0-0, 40': primo tempo agli sgoccioli, partita che ora ha assunto toni più aspri - YOUNG BOYS-INTER 0-0 LIVE MATCH 40' - Buon affondo di Bisseck il cui cross viene però bloccato da Von Ballmoos. 38' - La partita si sta incattivendo: duro intervento ... (fcinternews.it)

Poco spazio all'Inter per Arnautovic? Ci pensa il Torino per sostituire Zapata - L'infortunio di Duvan Zapata ha creato un problema non di poco conto per il Torino, che adesso sta cercando un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato. (tuttomercatoweb.com)

Arnautovic: “Record di gol? Non mi interessa. Tutti avete scritto qualcosa prima, ora…” - Marko Arnautovic è stato il grande protagonista di Austria-Norvegia, con una doppietta molto importante nel 5-1 finale: le sue parole ... (fcinter1908.it)

Inter, Arnautovic show con l'Austria: doppietta nel 5-1 alla Norvegia - Una notte da sogno per Marko Arnautovic. Di fronte ad Erling Haaland, l`attaccante dell`Inter sfodera una prestazione straordinaria che consente alla sua Austria. (calciomercato.com)