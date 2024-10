Anteprima24.it - Tenta di impiccarsi in carcere, salvato dagli agenti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiornata di follia ieri, l’ennesima, neldi Ariano Irpino. “Un detenuto straniero, comune e ristretto nel Reparto ordinario hato di: fortunatamente il tempestivo intervento dell’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio nel Reparto, insieme ad altri colleghi hannoil detenuto, anche con l’aiuto del medico di turno, tramite massaggio cardiaco e defibrillatore, poi trasportato in ospedale”, riferisce Tiziana Guacci, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che aggiunge “Il SAPPE chiede all’Amministrazione, per i poliziotti intervenuti, un riconoscimento premiale per la professionalità e altruismo dimostrata nella circostanza evitando un probabile suicidi di una detenuto”. Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, “ci sono troppi detenuti che presentano problemi psichiatrici.