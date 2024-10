Liberoquotidiano.it - Springsteen, Beyonce, gli Obama: la strategia di Kamala Harris, a caccia di voti con le superstar

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington, 25 ott. (Adnkronos) - Una vita politica fa, Baracksalì sul palco insieme a Brucedi fronte ad una folla immensa a Cleveland pochi giorni prima di vincere storiche elezioni. La notte scorsa, 16 anni dopo, la coppia di star si è riunita sul palco di Atlanta per aiutarea vincere un'altra storica elezione contro "Donald Trump, che vuole essere un tiranno americano, non capisce questo Paese, la sua storia o quello che significa essere profondamente americano", come ha detto the Boss. E questa sera la candidata democratica, che nelle ultime cruciali battute della sua campagna lampo sembra avere perso il momentum acquistato subito dopo la sua discesa in campo il 21 luglio, cercherà di ottenere un nuovo slancio con il sostegno di un'altra super star,, che sarà al suo fianco a Houston.