Siria, attacchi Turchia:morti 27 civili (Di venerdì 25 ottobre 2024) 8.58 attacchi di droni turchi in Siria. Secondo l'Osservatorio Siriano dei diritti umani 27 civili sono rimasti uccisi. Il raid delle forze di Ankara giunge a seguito dell'attacco all'azienda di difesa vicino ad Ankara avvenuto l'altro ieri, che ha causato 5 morti e oltre 20 feriti, e che la Turchia ritiene opera del Pkk. Da giovedì sera, "le forze turche hanno intensificato notevolmente i loro attacchi aerei e terrestri nella Siria settentrionale e orientale", afferma l'Osservatorio.

