Calciomercato.it - Sinner fa festa, niente da fare per Alcaraz: colpo di scena

(Di venerdì 25 ottobre 2024)può festeggiare,daper Carlos: ildiha stupito anche i fan del tennista azzurro E’ la rivalità più viva del tennis moderno. Quella tra Jannike Carlosha tutti i crismi del dualismo tennistico che ci porteremo avanti per i prossimi anni a venire. Lo spagnolo è in vantaggio con 6 successi contro i 5 del tennista italiano nei precedenti l’uno contro l’altro, mentre in classifica è l’altoatesino ad essere avanti, occupando la prima posizione della classifica ATP. Il calendario tennistico, intanto, prevedrà un tour de force di un mese pazzesco: dal 28 Ottobre al 3 Novembre saranno in programma i Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dal 2 novembre al 9, invece le WTA Finals di Riyadh, dal 10 al 17 le ATP Finals di Torino ed infine, dal 19 al 24 novembre la fase finale della Davis Cup.