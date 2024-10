Rai: “Playlist-Tutto ciò che è Musica” su Rai2 con Alfa, Clara e Aiello (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – Nuovo appuntamento con “Playlist-Tutto ciò che è Musica”, in onda sabato 26 ottobre alle ore 14 su Rai 2. Federica Gentile e Gabriele Vagnato guideranno il pubblico in un viaggio attraverso le note e le storie di questa seconda puntata. Tra gli ospiti che si esibiranno live sul palco allestito nel colorato studio televisivo: il cantautore Aiello, che presenterà il suo nuovo album; Astro con una performance in esclusiva televisiva; Clara con il suo nuovo singolo; Alfa (foto) in una versione davvero inedita. Inoltre parteciperanno alla puntata anche Naska e Pierdavide Carone. Nelle news si parlerà di Umberto Tozzi e George Michael, mentre per lo spazio dedicato ai fan club Federica Gentile incontrerà i fan di Olivia Rodrigo. L'articolo Rai: “Playlist-Tutto ciò che è Musica” su Rai2 con Alfa, Clara e Aiello L'Opinionista. Lopinionista.it - Rai: “Playlist-Tutto ciò che è Musica” su Rai2 con Alfa, Clara e Aiello Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – Nuovo appuntamento con “ciò che è”, in onda sabato 26 ottobre alle ore 14 su Rai 2. Federica Gentile e Gabriele Vagnato guideranno il pubblico in un viaggio attraverso le note e le storie di questa seconda puntata. Tra gli ospiti che si esibiranno live sul palco allestito nel colorato studio televisivo: il cantautore, che presenterà il suo nuovo album; Astro con una performance in esclusiva televisiva;con il suo nuovo singolo;(foto) in una versione davvero inedita. Inoltre parteciperanno alla puntata anche Naska e Pierdavide Carone. Nelle news si parlerà di Umberto Tozzi e George Michael, mentre per lo spazio dedicato ai fan club Federica Gentile incontrerà i fan di Olivia Rodrigo. L'articolo Rai: “ciò che è” suconL'Opinionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netflix and Chills, la playlist giusta per Halloween - Halloween 2024 è sempre più vicino e per l'occasione Netflix ha realizzato una playlist ad hoc Netflix and Chills. (tvserial.it)

“Hanno ucciso l’uomo ragno” è il fenomeno del momento: intervista alla regista della serie sugli 883 - Un dato importante che sottolinea tutto l'affetto del pubblico nei confronti di Max Pezzali e Mauro Repetto. E che rende orgoglioso tutto il team che ha lavorato al progetto. In primis i registi, ... (style.corriere.it)

“Da quel momento è cambiato tutto”, Darmian svela i punti chiave dello Scudetto vinto - Darmian si è raccontato a tutto tondo: il difensore nerazzurro ha svelato anche i momenti chiave che hanno portato allo Scudetto. (spaziointer.it)

Come creare copertine personalizzate per le playlist di Spotify - Oggi, però, vi vogliamo introdurre a una nuova funzione svelandovi come creare copertine personalizzate per le playlist di Spotify. Potrete farlo grazie a un editor collage integrato e denominato Crea ... (pcprofessionale.it)