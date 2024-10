Puma e Eliot Hemil collaborano per la prima volta: i dettagli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Puma E HEliot EMIL PRESENTANO LA LORO prima COLLABORAZIONE Unendo le forze per la prima volta, Puma ed HEliot Emil emergono dall’ombra per creare una collezione monocromatica con accenti outdoor-inspired, elementi stratificati e dettagli 3D. Questa capsule di calzature, accessori e abbigliamento, ispirata all’ideologia di HEliot Emil di sovvertire ed esplorare i confini tra forma e funzione, riflette la profonda conoscenza del brand danese nei materiali, tessuti ed estetica in una collezione d’ispirazione tecnica. Le funzioni nascoste sono sottilmente celate dietro a design semplici ma d’impatto e a colorway monocromatiche. La Sympatex Jacket è una sinfonia di componenti attentamente studiati, realizzata con una membrana idrorepellente a tre strati, cuciture saldate e fili strutturali che conferiscono alla giacca una struttura unica. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)E HEMIL PRESENTANO LA LOROCOLLABORAZIONE Unendo le forze per laed HEmil emergono dall’ombra per creare una collezione monocromatica con accenti outdoor-inspired, elementi stratificati e3D. Questa capsule di calzature, accessori e abbigliamento, ispirata all’ideologia di HEmil di sovvertire ed esplorare i confini tra forma e funzione, riflette la profonda conoscenza del brand danese nei materiali, tessuti ed estetica in una collezione d’ispirazione tecnica. Le funzioni nascoste sono sottilmente celate dietro a design semplici ma d’impatto e a colorway monocromatiche. La Sympatex Jacket è una sinfonia di componenti attentamente studiati, realizzata con una membrana idrorepellente a tre strati, cuciture saldate e fili strutturali che conferiscono alla giacca una struttura unica.

