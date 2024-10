“Precedenza a chi ha fatto servizio civile? Non è del tutto corretto. Va a scapito di chi supera il concorso con punteggio alto”. INTERVISTA a Miriam Santillo (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non è del tutto corretto – lamenta la professoressa Miriam Santillo – che chi ha fatto il servizio civile abbia delle riserve di posti a scapito di persone che abbiano conseguito alle prove concorsuali un punteggio più alto”. Continuano i malumori negli ambienti del precariato scolastico. L'articolo “Precedenza a chi ha fatto servizio civile? Non è del tutto corretto. Va a scapito di chi supera il concorso con punteggio alto”. INTERVISTA a Miriam Santillo . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non è del– lamenta la professoressa– che chi hailabbia delle riserve di posti adi persone che abbiano conseguito alle prove concorsuali unpiù”. Continuano i malumori negli ambienti del precariato scolastico. L'articolo “a chi ha? Non è del. Va adi chiilcon”.

