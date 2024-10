Notizie.com - Omicidio a Napoli, ucciso a 15 anni: prima svolta nelle indagini. Cosa sta succedendo in Questura

(Di venerdì 25 ottobre 2024)serrate da parte della polizia di stato nell’del ragazzo di 15avvenuto due notti fa a. Individuato dalla polizia di stato e condotto in. Le forze dell’ordine lo hanno interrogato per ore. Si tratterebbe di un ragazzo probabilmente coinvolto nell’di Emanuele Tufano, il 15ennedue notti fa in pieno centro a. Nuovi interrogatori di sospettati potrebbero avvenire giàprossime ore.del 15enne: un coetaneo fermato in(ANSA FOTO) – Notizie.comStando alle prime informazioni si tratterebbe di un minorenne, proprio come la giovane vittima della sparatoria. Un caso salito immediatamente alla ribalta delle cronache nazionali. Il ragazzino è stato condotto inper essere ascoltato dagli investigatori della squadra mobile e dai magistrati inquirenti.