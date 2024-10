Meloni: “Avanti con le riforme su giustizia, premierato e autonomia”. Governo accelera (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha riaffermato l'impegno del Governo a proseguire con le riforme di giustizia, premierato e autonomia differenziata. Ha chiarito che il premierato serve a "restituire ai cittadini il diritto di scegliere il proprio Governo" e che l'autonomia non intende spaccare il Paese, ma migliorare l'efficienza. La chiusura della campagna elettorale a Genova ha rappresentato un momento decisivo per il centrodestra, che ha cercato di mostrare un'immagine di compattezza e determinazione. In un contesto politico caratterizzato da tensioni e divisioni, i leader della coalizione si sono alternati sul palco per rassicurare i propri sostenitori e ribadire l'impegno a portare Avanti tre riforme chiave: il premierato, l’autonomia differenziata e la giustizia. Ilfogliettone.it - Meloni: “Avanti con le riforme su giustizia, premierato e autonomia”. Governo accelera Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgiaha riaffermato l'impegno dela proseguire con ledidifferenziata. Ha chiarito che ilserve a "restituire ai cittadini il diritto di scegliere il proprio" e che l'non intende spaccare il Paese, ma migliorare l'efficienza. La chiusura della campagna elettorale a Genova ha rappresentato un momento decisivo per il centrodestra, che ha cercato di mostrare un'immagine di compattezza e determinazione. In un contesto politico caratterizzato da tensioni e divisioni, i leader della coalizione si sono alternati sul palco per rassicurare i propri sostenitori e ribadire l'impegno a portaretrechiave: il, l’differenziata e la

