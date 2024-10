Lanazione.it - Marina di Pisa, gli operatori bocciano lo spostamento in piazza Viviani

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - “Il mercato didiresta sul lungomare: su questo non si discute”. È perentoria la posizione di Confcommercio, convocata dal Comune nella seduta della terza commissione consiliare sulla mozione presentata dal gruppoal Centro per lodel mercato didiin. “In commissione è arrivata una sonora bocciatura da parte degli” - afferma il referente sindacale di ConfcommercioLucani - “Avevamo richiesto di discutere la proposta, considerata la frettolosa approvazione in consiglio comunale senza alcun confronto con le associazioni di categoria, ottenendo la disponibilità di avviare una seria concertazione sul tema.