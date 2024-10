Mancini pubblica un enigmatico post, un giornalista saudita replica con uno screen: “Glielo dedico” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roberto Mancini ha detto addio alla nazionale dell'Arabia saudita con un enigmatico post su X, al quale ha risposto un seguitissimo giornalista locale, pubblicando a sua volta uno screen: "Glielo dedico". Fanpage.it - Mancini pubblica un enigmatico post, un giornalista saudita replica con uno screen: “Glielo dedico” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Robertoha detto addio alla nazionale dell'Arabiacon unsu X, al quale ha riso un seguitissimolocale,ndo a sua volta uno: "Glielo dedico".

