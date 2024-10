Thesocialpost.it - La Ue non ascolta nessuno a impone il divieto assoluto su sigarette, “svapo” ed e-cig

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Unione Europea somiglia sempre più a un coacervo di commissari incapaci dire e convinti di dover controllare e decidere ogni aspetto della vita dei cittadini. A suon di divieti e proibizioni. Questa cecità sta provocando danni enormi a tanti settori trainanti della nostra economia, a partire dalle auto. Così, ora Bruxelles si appresta a calare un nuovoche si preannuncia come l’ennesima imposizione dall’alto, ignorando le voci di dissenso che provengono da cittadini, esercenti e Stati membri. La Commissione Ue ha infatti deciso di estendere le restrizioni al fumo e allo, abbracciando una logica che sembra più orientata a “imporre” che a “discutere”, in un contesto in cui le polemiche e le critiche si moltiplicano.