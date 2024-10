Ilgiorno.it - La natura immortalata tra minacce e meraviglia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Sondrio Festival torna a novembre con due fine settimana dedicati alla. Le meraviglie e le emergenze, la bellezza estatica e la riflessione, le difese e le: Sondrio Festival apre le porte su un mondole tutto da scoprire, da un continente all’altro. La 38esima edizione della mostra internazionale dei documentari sui parchi, in programma dal 15 al 17 e dal 21 al 24 novembre, è pronta a stupire partendo dai 16 filmati in concorso per arrivare ai divulgatori scientifici che animeranno le conversazioni sul palco del Teatro Sociale passando per mostre, laboratori e attività per le famiglie fino all’educazione nelle scuole. Sei serate di proiezioni per immergersi nell’ambiente che ci circonda ma anche per ritrovare noi stessi, per dispiegare idealmente le ali e volare, proprio come i due gruggioni che con le loro piume variopinte colorano il manifesto ufficiale.