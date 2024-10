Ivan Ljubicic sorprende sulle ATP Finals: “Non è Carlos Alcaraz il rivale più temibile per Jannik Sinner” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella giornata di ieri ha avuto luogo ieri, negli studi Sky Sport, la presentazione dello speciale dedicato a Jannik Sinner e dell’ultimo mese della stagione tennistica. Una grande offerta quella che proporrà l’emittente su finire del 2024, citando l’ultimo Masters1000 della stagione a Parigi-Bercy, le ATP Finals a Torino e le WTA Finals a Riad e le Finals di Coppa Davis a Malaga. Nell’ultima fase della conferenza stampa sono intervenuti i talent di Sky e tra questi Ivan Ljubicic, ex n.3 del mondo e in passato tecnico di Roger Federer, ha sempre un occhio molto attento alle dinamiche in campo. L’argomento centrale è stato il Master di fine anno al Pala Alpitour e si è parlato in primis di quello che farà Novak Djokovic, che ha annunciato nelle ultime ore che non disputerà il 1000 di Bercy. Oasport.it - Ivan Ljubicic sorprende sulle ATP Finals: “Non è Carlos Alcaraz il rivale più temibile per Jannik Sinner” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella giornata di ieri ha avuto luogo ieri, negli studi Sky Sport, la presentazione dello speciale dedicato ae dell’ultimo mese della stagione tennistica. Una grande offerta quella che proporrà l’emittente su finire del 2024, citando l’ultimo Masters1000 della stagione a Parigi-Bercy, le ATPa Torino e le WTAa Riad e ledi Coppa Davis a Malaga. Nell’ultima fase della conferenza stampa sono intervenuti i talent di Sky e tra questi, ex n.3 del mondo e in passato tecnico di Roger Federer, ha sempre un occhio molto attento alle dinamiche in campo. L’argomento centrale è stato il Master di fine anno al Pala Alpitour e si è parlato in primis di quello che farà Novak Djokovic, che ha annunciato nelle ultime ore che non disputerà il 1000 di Bercy.

