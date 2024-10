Israele sta compiendo gravi crimini nel nord di Gaza, afferma Volker Türk (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nord della Striscia di Gaza sta vivendo la sua “ora più buia”, ha affermato Volker Türk, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che le azioni di Israele potrebbero essere “crimini di guerra”. Leggi Internazionale.it - Israele sta compiendo gravi crimini nel nord di Gaza, afferma Volker Türk Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildella Striscia dista vivendo la sua “ora più buia”, hato, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che le azioni dipotrebbero essere “di guerra”. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaza - Abbas : “Israele vuole svuotare Striscia dai palestinesi” - al nord “oltre 770 morti in 19 giorni” - 16 vittime raid Idf a Nuseirat - Abbas: “È passato un anno da quando i palestinesi hanno subito la più grande catastrofe dai tempi della Nakba del 1948, la guerra israeliana in cui furono commessi crimini di genocidio e pulizia etnica” Gli attacchi di Israele su Gaza non si ... (Ilgiornaleditalia.it)

Gaza - “al nord oltre 770 morti in 19 giorni”. Abbas : “Israele vuole svuotare la Striscia dai palestinesi” - Non si ferma la nuova offensiva militare israeliana nel nord di Gaza. In 19 giorni “ci sono più di 770 morti e ci sono ancora morti sotto le macerie (degli edifici presi di mira dai raid) e nelle strade”, ha detto all’Afp il portavoce della ... (Ilfattoquotidiano.it)

Israele espelle dal nord di Gaza decine di migliaia di palestinesi - Dieci anni fa, era il febbraio 2014, l’Unrwa pubblicò una foto scattata nel campo profughi palestinese Yarmouk, a Damasco. All’epoca era sotto un doppio assedio, il regime siriano da fuori, […] The post Israele espelle dal nord di Gaza decine di ... (Ilmanifesto.it)

La vaccinazione antipolio nel Nord di Gaza è stata sospesa a causa dei bombardamenti di Israele - Il Comitato tecnico per la poliomielite a Gaza ha annunciato che la fase finale della campagna vaccinale nel Nord della Striscia, che doveva partire mercoledì, è stata rimandata. La decisione, si legge in una nota, è stata presa a causa dei ... (Lettera43.it)