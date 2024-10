Lapresse.it - Inflazione, per la Bce raggiungerà il target nel 2025

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “In prospettiva, ci aspettiamo che l’torni ad aumentare temporaneamente nel quarto trimestre di quest’anno, quando i precedenti forti cali dei prezzi dell’energia si esauriranno nei tassi annuali. In seguito, l’dovrebbe riprendere a scendere, raggiungendo il nostro obiettivo l’anno prossimo e attestandosi in media all’1,9% nel 2026, secondo le proiezioni dello staff di settembre”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in occasione del suo intervento all’International monetary and financial committee durante le rinuoini annuali dell’Fmi.