Inchiesta ultrà, respinto il ricorso di Christian Rosiello: l’ex bodyguard di Fedez resta in carcere (Di venerdì 25 ottobre 2024) resta in carcere Christian Rosiello, l'ex bodyguard del rapper Fedez. Il 41enne era stato arrestato lo scorso 30 settembre nell'Inchiesta sui presunti traffici illeciti delle curve di Inter e Milan. Il Riesame ha respinto il ricorso anche di Riccardo Bonissi. Fanpage.it - Inchiesta ultrà, respinto il ricorso di Christian Rosiello: l’ex bodyguard di Fedez resta in carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in, l'exdel rapper. Il 41enne era stato arto lo scorso 30 settembre nell'sui presunti traffici illeciti delle curve di Inter e Milan. Il Riesame hailanche di Riccardo Bonissi.

