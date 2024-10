Metropolitanmagazine.it - Il profumo Circumcised di Federico Fashion Style fa già discutere: sarà il nome o la pubblicità?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unche è tutto un programma e no, non è uno scherzo: si chiamaed è di. Il noto parrucchiere, ogni tanto nell’occhio del ciclone per le sue discutibili (per alcuni) tecniche di hairstyling, ha lanciato un nuovodal titolo curioso. Così come curioso è il fotogramma scelto per la campagna pubblicitaria: in primo piano l’hairstylist, e subito dietro di lui un ragazzo, praticamente nudo, dal volto quasi spaventato. Il nuovodisi chiamaed è già popolare Dal sito si legge che “è un viaggio sensoriale che inizia con un abbraccio caldo e avvolgente di cristalli d’ambra. Nel cuore pulsa un bouquet floreale, delicato e prezioso, che sboccia inaspettato, donando una freschezza inattesa dal carattere genderless.