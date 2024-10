Ilfattoquotidiano.it - “Il dolore di chi ha subito violenza è spesso invisibile, eppure è inciso nel suo Dna”, l’appello dell’Iss per donare sangue per uno studio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ildi chi hanel suo Dna. Vogliamo studiarlo ancora per riscrivere la storia di chi lo ha vissuto, per riparare le sue ferite. Ci può aiutare una goccia deldi tutte le donne”. L’Istituto superiore di sanità annuncia la seconda fase del progetto EpiWe, che va a caccia delle ‘cicatrici genetiche’ delladi genere per riuscire a prevenirne gli effetti, e lancia un video-appello alla popolazione femminile: c’è bisogno di voi, di te, “aiuta chi haa riprendersi il futuro. Peril tuo campione discrivi a [email protected] ”.