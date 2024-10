Tuttivip.it - “Guardate che roba”. Grande Fratello, show di Shaila e Lorenzo: tutti a spiare la ‘faccenda’

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Al Gran Hermano, la passione traSpolverato eGatta non è più trattenuta! Da quando sono entrati nella Casa spagnola, i due concorrenti italiani sembrano non riuscire a staccarsi l’uno dall’altra, regalando ai loro coinquilini scene diaffinità e affetto. Gli altri inquilini, però, osservano e commentano a distanza, incuriositi e a tratti divertiti da questa intensa vicinanza.hanno catturato l’attenzione del pubblico spagnolo e dei concorrenti sin dal loro arrivo. Se in Italia tra loro sembrava esserci una certa esitazione, al Gran Hermano il rapporto è apparso subito più intenso.ha messo definitivamente da parte il flirt con Javier Martínez prima di lasciare ilitaliano, ma in Spagna lei esi sono lasciati andare completamente.