Ilfattoquotidiano.it - Gad Lerner, Lella Costa, Riccardo Iacona ospiti di Peter Gomez a La Confessione sabato 26 ottobre alle 20.15 su Rai3

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gadsono glidella seconda puntata della ‘La’, un programma condotto dasu Rai 320.1526. Tre interviste da mezz’ora ciascuna per approfondire non solo gli aspetti legati alla carriera, ma anche quelli più umani, sulla vita di tutti i giorni. Il giornalista e scrittore, nato a Beirut, parlerà dei suoi mondi – quello libanese e quello ebraico – che si scontrano, ma anche della sua carriera, dagli esordi in Lotta continua, fino alla direzione del Tg1, passando per le più prestigiose testate giornalistiche italiane della carta stampata. L’attrice milanese racconterà del suo rapporto con Gino Strada e con la moglie Teresa e della sua vicinanza ad Emergency, non tralasciando qualche commento sull’attualità politica.