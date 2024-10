Esplosione alla Toyota Handling, le indagini si concentrano sull'impianto di climatizzazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYRabbia e dolore dopo l'incidente alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, che ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37. Nell’Esplosione di altri 11 dipendenti dello stabilimento sono Bolognatoday.it - Esplosione alla Toyota Handling, le indagini si concentrano sull'impianto di climatizzazione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYRabbia e dolore dopo l'incidenteMaterialdi Borgo Panigale, che ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37. Nell’di altri 11 dipendenti dello stabilimento sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplosione e morte alla Toyota Handling - nel mirino degli inquirenti l’impianto di climatizzazione - Bologna, 25 ottobre 2024 – Un impianto di climatizzazione, con il motore posizionato in un’area esterna del capannone, prospiciente a un deposito di materiale. Potrebbe essere partita qui l’esplosione che ha innescato, mercoledì, il disastroso ... (Ilrestodelcarlino.it)

Esplosione Bologna - stop ad attività Toyota Material Handling : lavoratori in cassa integrazione - Stop alle attività alla Toyota Material Handling di Bologna e lavoratori in cassa integrazione a partire da ieri. E’ quanto è stato comunicato dall’azienda ai rappresentanti dei lavoratori, come confermano fonti sindacali. Nell’esplosione, avvenuta ... (Lapresse.it)

Tragico incidente alla Toyota Material Handling di Bologna : due vittime e undici feriti - Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente ha segnato la giornata di ieri presso la Toyota Material Handling a Bargellino, in provincia di Bologna, dove due lavoratori hanno perso la vita in seguito a un’esplosione. L’accaduto ha ... (Gaeta.it)

Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna - Montanari (Fiom) : "Era previsto sciopero per sicurezza sul lavoro" - VIDEO - Il sindaco Falzone: "Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Brutta esplosione" Violenta esplosione nella Toyota Material Handling a Bologna, a causa della quale sono morte due persone e altre 11 sono rimaste ferite. ... (Ilgiornaleditalia.it)