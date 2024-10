Quotidiano.net - Così il lago più grande del mondo sta scomparendo più velocemente del previsto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Il mar Caspio si sta restringendo sempre di più e in maniera sempre più rapida nel corso degli ultimi decenni, a causa di fattori negativi quali esa estrazione eccessiva, inquinamento e crisi climatica. Si tratta delpiù esteso del(tanto esteso da essere chiamato mare) con una superficie di poco oltre i 370mila km quadrati che arriva a toccare le coste di Kazakistan, Iran, Azerbaigian, Turkmenistan e Russia. Secondo gli esperti, il delicato equilibrio tra l’acqua proveniente da fiumi e piogge e quella che fuoriesce attraverso l’evaporazione, molto importante per la sopravvivenza dei laghi, sta venendo sempre meno a causa del riscaldamento globale. Per questa serie di motivi, il Mar Caspio è in un declino ambientale dal quale secondo gli esperti potrebbe addirittura non riprendersi mai.