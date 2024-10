Cosenza-Juve Stabia: le probabili formazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi in piena zona retrocessione sfidano i campani che si propongono come l’alternativa alle big della cadetteria. Cosenza-Juve Stabia si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marulla. Cosenza-Juve Stabia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno sei punti in classifica che senza penalizzazione sarebbero dieci. Sono reduci da un periodo di flessione, visto che non vincono da quattro gare nelle quali hanno pareggiato contro Bari e Cittadella e perso contro Sudtirol e Sassuolo. I campani si stanno rivelando la matricola terribile della cadetteria con il quinto posto a 14 punti e dunque in piena zona playoff. La sconfitta casalinga contro la Cremonese nell’ultimo turno non cancella le vittorie di prestigio sul campo della Sampdoria e contro il Pisa capolista. Sport.periodicodaily.com - Cosenza-Juve Stabia: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi in piena zona retrocessione sfidano i campani che si propongono come l’alternativa alle big della cadetteria.si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno sei punti in classifica che senza penalizzazione sarebbero dieci. Sono reduci da un periodo di flessione, visto che non vincono da quattro gare nelle quali hanno pareggiato contro Bari e Cittadella e perso contro Sudtirol e Sassuolo. I campani si stanno rivelando la matricola terribile della cadetteria con il quinto posto a 14 punti e dunque in piena zona playoff. La sconfitta casalinga contro la Cremonese nell’ultimo turno non cancella le vittorie di prestigio sul campo della Sampdoria e contro il Pisa capolista.

