Continua la strage di donne | uccisa Marina Cavalieri Fermato il marito

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non accenna a placarsi ladelle, che in dieci mesi ha toccato quota 33 vittime con il ritrovamento del corpo della sessantaduenne, ex infermiera di Medesano, nella provincia parmense,con un colpo di carabina alla testa. A scoprire il corpo senza vita della donna, il 24 ottobre scorso, nella casa di Sant’Andrea Bagni, il nipote, giunto quando purtroppo ormai i soccorsi erano inutili; si pensa chepotesse essere morta già da diverse ore al momento del ritrovamento. I sospetti si sono immediatamente concentrati su Giovanni Vascelli, il65enne della vittima, risultato irreperibile per diverse ore e ritrovato in seguito a Orbetello, in Toscana, dove è statoe ascoltato dai carabinieri. Al momento la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.