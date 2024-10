Catania, violentarono in gruppo una 13enne di fronte al fidanzato: condannato a 12 anni e 8 mesi uno dei responsabili (Di venerdì 25 ottobre 2024) condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione uno dei maggiorenni accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane di 13 anni a Catania. Questa è la sentenza emessa dal gup di Catania Giuseppina Montuori. Il fatto era avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della centrale Villa Bellini davanti al ragazzo diciassettenne della vittima, tenuto fermo da cinque coetanei. Oltre al carcere, il giudice ha condannato l’imputato al pagamento di 50mila euro come provvisionale ai genitori della minorenne, parti civili, e 20mila euro alle altre parti civili tra cui il fidanzato della vittima, oltre che al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e per la durata della pena è decaduto dalla responsabilità genitoriale. Ilfattoquotidiano.it - Catania, violentarono in gruppo una 13enne di fronte al fidanzato: condannato a 12 anni e 8 mesi uno dei responsabili Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)a 12e 8di reclusione uno dei maggiorenni accusato di violenza sessuale diai ddi una giovane di 13. Questa è la sentenza emessa dal gup diGiuseppina Montuori. Il fatto era avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della centrale Villa Bellini davanti al ragazzo diciassettenne della vittima, tenuto fermo da cinque coetanei. Oltre al carcere, il giudice hal’imputato al pagamento di 50mila euro come provvisionale ai genitori della minorenne, parti civili, e 20mila euro alle altre parti civili tra cui ildella vittima, oltre che al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e per la durata della pena è decaduto dallatà genitoriale.

