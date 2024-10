Beauty in Black parte 1 come finisce: finale spiegato, uscita Parte 2 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Ottobre 2024 10:54 pm by Redazione Dal 24 ottobre 2024 è disponibile su Netflix Beauty in Black. Si tratta di una serie TV drammatica creata, diretta e e prodotta da Tyler Perry. Le attrici Crystle Stewart e Taylor Polidore Williams si ritrovano a vestire i panni di due donne che esistenze totalmente diverse. La Parte 1 della serie TV è composta da otto episodi e racconta la storia di Kimmie, una spogliarellista che resta coinvolta in un dramma familiare legato a gente ricca. Da quando sua madre l’ha cacciata di casa a soli 17 anni, la sua vita è un vero disastro e continua ad avvicinarsi a persone sbagliate e a lavorare per Jules. Latuafonte.com - Beauty in Black parte 1 come finisce: finale spiegato, uscita Parte 2 Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Ottobre 2024 10:54 pm by Redazione Dal 24 ottobre 2024 è disponibile su Netflixin. Si tratta di una serie TV drammatica creata, diretta e e prodotta da Tyler Perry. Le attrici Crystle Stewart e Taylor Polidore Williams si ritrovano a vestire i panni di due donne che esistenze totalmente diverse. La1 della serie TV è composta da otto episodi e racconta la storia di Kimmie, una spogliarellista che resta coinvolta in un dramma familiare legato a gente ricca. Da quando sua madre l’ha cacciata di casa a soli 17 anni, la sua vita è un vero disastro e continua ad avvicinarsi a persone sbagliate e a lavorare per Jules.

