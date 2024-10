Tvzap.it - Auto con cinque ragazzi va fuori strada e si schianta: morto un giovanissimo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tragico incidente poco prima della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2024. Un’con a bordogiovani, è finitandosi violentemente contro un albero. La macchina è andata completamente distrutti. Tutti i passeggeri sono finiti in ospedale, alcuni di loro in gravi condizioni. Uno, purtroppo, non ce l’ha fatta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sport italiano in lutto, la campionessa muore sotto la doccia Leggi anche: Filippo Turetta arriva in aula e vede il padre di Giulia per la prima volta: la sua reazione Tragico incidente a Carugo: cos’è successo Il sinistro si è verificato sulla provinciale Arosio-Canzo, all’altezza di Sant’Isidoro, a Caruso, nella provincia di Como.stavano viaggiando a bordo di un’Audi A3, che ha improvvisamente perso il controllo uscendo die distruggendosi nell’impatto.