Atp Vienna 2024: montepremi e prize money (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il montepremi ed il prize money dell'ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre sul veloce indoor. Manca il campione in carica Jannik Sinner e anche il finalista della passata edizione Daniil Medvedev, ma gli spunti di interesse sono comunque tanti. Numerosi gli azzurri nel tabellone principale: Musetti, Cobolli, Berrettini, Darderi e Sonego. Il prize money totale dell'ATP 500 di Vienna 2024 corrisponde a 2.470.310 euro, di cui 461.920 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 500 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Vienna 2024 PRIMO TURNO – € 19.270 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 36.130 (50 punti) QUARTI DI FINALE – € 67.680 (100 punti) SEMIFINALE – € 132.470 (200 punti) FINALE – € 248.540 (330 punti) VINCITORE – € 461.

Highlights Musetti-Zverev - quarti Atp Vienna 2024 (VIDEO) - Il video con gli highlights del match di quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna 2024 tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Successo magistrale da parte del tennista azzurro, che batte in rimonta il numero uno del seeding dopo 2h35? di gioco con ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Khachanov 1-6 - 4-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro sottotono - russo in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV Si chiude la DIRETTA LIVE e il torneo di Matteo Berrettini, che ritroveremo in Francia tra pochi giorni. Un saluto sportivo!! 21:02 Ritroveremo il romano a Parigi-Bercy, ... (Oasport.it)

Atp Vienna 2024 - Berrettini si ferma ai quarti di finale : sconfitta in due set contro Khachanov - Niente da fare per Matteo Berrettini, sconfitto in due rapidi set da un Karen Khachanov in stato di grazia nell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024. Match a senso unico sul cemento indoor, dove il tennista ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Khachanov 1-6 - 4-5 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : serve per il match il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV 4-5 Brutto errore del romano con il dritto dopo il servizio. Bravo ancora a tamponare con il chop Khachanov. Break dolorosissimo! 0-40 Si stampa sul nastro il dritto inside ... (Oasport.it)