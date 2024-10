Unlimitednews.it - A ottobre cala la fiducia di consumatori e imprese

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A2024 sia l’indice del clima dideisia l’indicatore composito del clima didellesono in diminuzione (da 98,3 a 97,4 e da 95,6 a 93,4 rispettivamente). Lo rende noto l’Istat, sottolineando che tra i, si evidenzia un diffuso peggioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura: il clima economicoda 103,9 a 99,7 e quello futuro si riduce da 97,4 a 95,0. Invece, si stima un lieve aumento per il clima personale (da 96,3 a 96,6) e per quello corrente (da 99,0 a 99,2). Con riferimento alle, l’indice didiminuisce nella manifattura (da 86,6 a 85,8) e, soprattutto, nei servizi di mercato (da 100,4 a 95,3) mentre cresce nelle costruzioni (da 101,9 a 103,9) e nel commercio al dettaglio (l’indice passa da 102,3 a 103,7).