X Factor 2024: tutto sulla prima puntata dei Live Show di giovedì 24 ottobre. La gara, Ghali super ospite, dove vederla in chiaro (Di giovedì 24 ottobre 2024) X Factor 2024: stasera in tv – su Sky e in streaming su NOW – cominciano i Live Show e dunque la vera gara. Con Giorgia alla grande prova della conduzione in diretta e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi al tavolo. super ospite della puntata di giovedì 24 ottobre Ghali. Sul palco dell'X Factor Arena la sfida tra i 12 concorrenti, con il sogno di arrivare, al termine del percorso dei Live, alla finalissima del 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco le anticipazioni della puntata che va in onda stasera in tv (e che si può vedere anche in chiaro) e tutto quello che c'è da sapere. X Factor 2024: Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro in posa al tavolo dei giudici, con la conduttrice Giorgia.

