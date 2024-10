Virgin River rinnovata per una settima stagione, raggiunge un primato su Netflix (Di giovedì 24 ottobre 2024) La serie romantica basata sui romanzi di Robyn Carr continua: dopo la stagione 6, in arrivo il 19 dicembre, continuerà con altri 10 episodi: è ufficialmente la serie drammatica più longeva di Netflix. Comingsoon.it - Virgin River rinnovata per una settima stagione, raggiunge un primato su Netflix Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La serie romantica basata sui romanzi di Robyn Carr continua: dopo la6, in arrivo il 19 dicembre, continuerà con altri 10 episodi: è ufficialmente la serie drammatica più longeva di

Netflix svela il poster e la trama della seconda stagione di La legge di Lidia Poët al Festival del Cinema di Roma - La stagione precedente ha riscosso un notevole successo, tanto da essere premiata come miglior serie crime nell’ambito dei Nastri d’Argento Grandi Serie. Costretta da una legge patriarcale a rinunciare alla sua carriera di avvocato, Lidia decide di lottare per cambiare il sistema dall’interno. I nuovi episodi, ben sei, saranno disponibili sulla piattaforma dal 30 ottobre, promettendo un’emozionante continuazione delle avventure di questa innovativa protagonista. (Gaeta.it)

Beef - Netflix ufficializza il cast della seconda stagione della serie antologica - Mulligan, candidata tre volte all’Oscar, è reduce dalla sua performance acclamata dalla critica, avendo recitato in Maestro al fianco di Bradley Cooper. La storia è basata sull’esperienza personale di Lee con un incidente stradale. È stata anche vista di recente nel film Netflix Spaceman al fianco di Adam Sandler. (Metropolitanmagazine.it)

Mister Movie | Netflix conferma trama e numero di episodi della seconda stagione di Beef - La storia ruotava attorno a un incidente stradale tra i due personaggi principali, Danny Cho e Amy Lau, e ha svelato profondi aspetti delle loro vite attraverso una faida in continua escalation. it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La seconda stagione di Beef, la serie antologica dark-comedy di Lee Sung Jin, è ufficialmente in arrivo su Netflix, con alcune sorprese nel cast e dettagli sulla trama che accendono l’attesa. (Mistermovie.it)