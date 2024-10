Versione digitale di patente e tessera sanitaria, puoi già averle: ecco come fare per averle (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al via il rilascio di documenti in Versione digitale. La nuova funzionalità permette ai cittadini di aggiungere al portafoglio di app IO la patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità in Versione La Versione digitale è inizialmente a disposizione dei primi 50mila Messinatoday.it - Versione digitale di patente e tessera sanitaria, puoi già averle: ecco come fare per averle Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al via il rilascio di documenti in. La nuova funzionalità permette ai cittadini di aggiungere al portafoglio di app IO ladi guida,e carta europea della disabilità inLaè inizialmente a disposizione dei primi 50mila

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patente e tessera sanitaria - da oggi la versione digitale sull’app Io - I tre documenti digitali potranno essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per interazioni offline: la patente di guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale; la carta europea della disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico. (Lapresse.it)

Patente e tessera sanitaria in versione digitale al via : come fare per averle - La nuova funzionalità permette ai cittadini di aggiungere al portafoglio di app IO la patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità in versione La versione digitale è inizialmente a disposizione dei. Al via da oggi, 23 ottobre, il rilascio di documenti in versione digitale. (Today.it)

Parte la versione digitale di patente e tessera sanitaria - "Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema It-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025", sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti. (Quotidiano.net)