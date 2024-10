Ventura sicuro: «La classifica maschera molto la lotta scudetto. Vi spiego perché» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le parole dell’allenatore Giampiero Ventura sulla lotta scudetto in Serie A: ecco la sua analisi sulle singole squadre coinvolte Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Giampiero Ventura ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la corsa scudetto che coinvolge Inter, Napoli, Juve e Milan. PAROLE – «Il Napoli visto ad Empoli ha sofferto e fino ad ora non s’è ancora vista la Calcionews24.com - Ventura sicuro: «La classifica maschera molto la lotta scudetto. Vi spiego perché» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le parole dell’allenatore Giampierosullain Serie A: ecco la sua analisi sulle singole squadre coinvolte Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Giampieroha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la corsache coinvolge Inter, Napoli, Juve e Milan. PAROLE – «Il Napoli visto ad Empoli ha sofferto e fino ad ora non s’è ancora vista la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ventura dice la sua: «Milan con problemi interni» - Le parole dell’allenatore Giampiero Ventura sulla lotta scudetto in Serie A: ecco la sua analisi sulle singole squadre coinvolte Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Giampiero Ventura ha ... (milannews24.com)

Ventura: “Il Milan ha dei problemi interni, l’Inter procede bene” - Giampiero Ventura ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, in merito all'andamento generale delle italiane, tra cui il Milan ... (ilmilanista.it)

Odissea dell'orrore Un uomo si contamina in crociera e ora lotta per la vita in un ospedale in Danimarca - Guy e Adrien Matlock si godono una crociera per il loro 37° anniversario di matrimonio. Tuttavia, questa si trasforma in un viaggio dell'orrore. L'uomo è vittima di un arresto cardiaco e rimane blocca ... (bluewin.ch)

Enzo Miccio, il retroscena sulle nozze di Ventura e Terzi: "Mi sono fatto un sacco di nemici" - Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è tornato a essere tema di discussione durante il Tavolo di Che Tempo Che fa in onda ieri 20 ottobre sul Nove. Stavolta a raccontare l'inedito retrosce ... (informazione.it)

Iconografia del burattino. Pinocchio contemporaneo - La mostra collettiva di pittura curata da Filippo Lotti riunisce dodici artisti di diverse generazioni che danno un corpo di immagine al romanzo di Collodi. (lanazione.it)