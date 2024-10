Venom: The Last Dance, su Rotten Tomatoes fa peggio di Joker: Folie à Deux (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il punteggio iniziale dell'ultimo capitolo della trilogia Sony con il simbionte di Tom Hardy non è il peggiore della saga, ma riesce comunque a fare peggio di Joker. Il punteggio di debutto su Rotten Tomatoes per Venom: The Last Dance è stato rivelato. Sebbene il punteggio sia attualmente "marcio" con recensioni più negative, non è comunque il più basso della trilogia. Al momento, il film con Tom Hardy ha un punteggio del 40% sul noto aggregatore, che calcola la percentuale di recensioni positive della critica. Non è ancora stata rivelata una valutazione del pubblico, anche se è probabile che gli spettatori apprezzeranno The Last Dance più dei critici, se il trend dei capitoli precedenti dovesse essere confermato. Il punteggio, però, è superiore a quello del film originale di Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, su Rotten Tomatoes fa peggio di Joker: Folie à Deux Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il punteggio iniziale dell'ultimo capitolo della trilogia Sony con il simbionte di Tom Hardy non è ilre della saga, ma riesce comunque a faredi. Il punteggio di debutto super: Theè stato rivelato. Sebbene il punteggio sia attualmente "marcio" con recensioni più negative, non è comunque il più basso della trilogia. Al momento, il film con Tom Hardy ha un punteggio del 40% sul noto aggregatore, che calcola la percentuale di recensioni positive della critica. Non è ancora stata rivelata una valutazione del pubblico, anche se è probabile che gli spettatori apprezzeranno Thepiù dei critici, se il trend dei capitoli precedenti dovesse essere confermato. Il punteggio, però, è superiore a quello del film originale di

