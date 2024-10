Lanazione.it - Università di Pisa e OpenAi si alleano per l'intelligenza artificiale nella didattica

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Prima in Italia, l’digetta le basi di una stretta collaborazione con. Insieme, collaboreranno per definire quello che sarà il futuro utilizzo dell’ricerca e nelle attività amministrative. L’alleanza nasce a seguito dell'acquisizione da parte dell'Ateneono della licenza per l'uso di ChatGPT Edu, la versione di ChatGPT per leannunciata il 30 marzo scorso e nata per distribuire in modo responsabile l'a studenti, docenti, ricercatori e attività del campus.