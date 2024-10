Sport.quotidiano.net - Un infortunio dopo l’altro. Il Fano pensa al mercato

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In vista del match casalingo di sabato alle 15 al "Mancini" contro il Real Vallone di Senigallia, ilè alle prese con le assenze che perdurano ormai da settimane di giocatori importanti nell’economia della squadra. La lista infatti è ancora piuttosto lunga. Si parte dal portiere Giulini che ne avrà ancora per un’altra settimana a seguito di un piccolo intervento, per poi proseguire con Fabio Bianchi, anche lui in ripresa da un, ma non ancora pronto per rientrare, e con Sidy Niang, il cui recupero per un problema muscolare risulta essere più complesso del previsto per cui il centrocampista ne avrà ancora per circa tre settimane.