Arezzo, 24 ottobre 2024 – Tutto pronto per la terza edizione del Premio Nuccia Capitani Sabato 26 ottobre alle 16 al Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno saranno premiati i 68 studenti e studentesse degli istituti Licei Giovanni da San Giovanni, Isis Valdarno e Benedetto Varchi che si sono diplomati con 100 e 100 e lode nell'anno scolastico 2023-2024 Si terrà sabato 26 ottobre dalle ore 16 al Centro di GeoTecnologie la terza edizione del Premio "Nuccia Capitani", nato per omaggiare e gratificare le studentesse e gli studenti che si sono diplomati nell'anno scolastico 2023-2024 con la votazione di 100 e 100 e lode negli Istituti superiori Isis Valdarno e Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi.

