Dailymilan.it - Stadio Milan, Paolo Scaroni fa marcia indietro: San Donato resta la priorità. Su San Siro…

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Cambia ancora la situazione legata al nuovodelfa: Sanlae San Siro “Non abbiamo abbanSan, al contrariola nostra opportunità numero 1. Laper energia e denaro che abbiamo speso. Il sindaco Squeri non deve preoccuparsi”. Queste le parole rilasciate in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da parte del presidente del club di via Aldo Rossi. Dichiarazioni che rimescolano le carte e soprattutto fanno. Sì, perché solamente pochi giorni fae Inter, insieme al sindaco dio Beppe Sala, erano volati a Roma per incontrare il Ministro della Cultura Giuli e muovere un passo decisissimo per il futuro degli stadi dei due club. Eravamo, infatti, rimasti all’idea di costruire il nuovo impianto in comune nell’area di San Siro, dove sorge oggi il Meazza.