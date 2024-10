Spare: il memoir del principe Harry continua a far discutere (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'edizione tascabile di Spare riaccende il dibattito sulla vita del principe Harry e le sue relazioni familiari Il ritorno di Spare: il memoir del principe Harry in edizione tascabile su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Spare: il memoir del principe Harry continua a far discutere Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'edizione tascabile diriaccende il dibattito sulla vita dele le sue relazioni familiari Il ritorno di: ildelin edizione tascabile su Donne Magazine.

"Spare – Il Minore" - memoir del principe Harry - in autunno sarà pubblicato in edizione paperback per Penguin Random House - Nel nostro Paese sarà in libreria per gli Oscar Mondadori. Lo ha annunciato la Penguin Random House.

