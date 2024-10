Iodonna.it - Sono i dati dell'Istat a dirlo, ma dietro a questa scelta, c’è una crescente consapevolezza dei genitori italiani, che vedono nel doppio cognome un modo per riequilibrare le due figure genitoriali

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il primo giugno 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del codice civile che assegnano in automatico ildel padre ai figli appena nati e ha stabilito che gli stessi possano, invece, prendere i cognomi di entrambi. All’uscitaa sentenza, in molti hanno detto: «due cognomi invece di uno? Abbiamo problemi più importanti al momento». Eppure, le implicazioni di una tale decisione,invece molto più profonde, soprattutto in un Paese, dove gli stereotipi di genereancora ben radicati.