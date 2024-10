Shaila e Lorenzo rientrano dal GF spagnolo: la decisione sui concorrenti in trasferta e la sorpresa di Maica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fonti vicine al Grande Fratello fanno sapere a Fanpage.it che i concorrenti del reality di Signorini scopriranno del viaggio di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano nella puntata di lunedì 28 ottobre, quando entrambi faranno rientro nella casa di Cinecittà . Maica Benedicto, dispiaciuta per la fuga nella notte, potrà salutare i concorrenti con un collegamento. Fanpage.it - Shaila e Lorenzo rientrano dal GF spagnolo: la decisione sui concorrenti in trasferta e la sorpresa di Maica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fonti vicine al Grande Fratello fanno sapere a Fanpage.it che idel reality di Signorini scopriranno del viaggio diGatta eSpolverato al Gran Hermano nella puntata di lunedì 28 ottobre, quando entrambi faranno rientro nella casa di Cinecittà .Benedicto, dispiaciuta per la fuga nella notte, potrà salutare icon un collegamento.

