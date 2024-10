Lanazione.it - Scuola, la protesta dei ragazzi del Machiavelli-Capponi: “Pretendiamo sicurezza nelle nostre sedi”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - “Basta soluzioni emergenziali.subito”. Come annunciato nei giorni scorsi, stamani gli studenti del liceonon sono entrati in classe e si sono riuniti in corteo, partendo dalla sede di via Santo Spirito, per poi raggiungere tutti insieme Palazzo Medici Riccardi. “A breve - dice Francesco del collettivo k1, – dovremmo esser ricevuti dalla Metrocittà per parlare dei problemi della nostra. Chiediamo che non si proceda più con interventi spot ma che si faccia un serio e accurato piano di investimenti”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il crollo, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, di una porzione di intonaco in un corridoio del secondo piano.