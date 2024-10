Sabato 26 ottobre ad Agazzano il concerto "La Grande Guerra" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Associazione Musicale “Carlo Vignola”Schola Cantorum “Paolo Guglielmetti”Voce narrante Luca CavannaDirettore M° Antonio Quero “La Grande Guerra”Trattasi di un lavoro strutturato in uno spettacolo musicale-teatrale con la Banda, Coro popolare (ad libitum) e Attore narrante. È un Ilpiacenza.it - Sabato 26 ottobre ad Agazzano il concerto "La Grande Guerra" Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Associazione Musicale “Carlo Vignola”Schola Cantorum “Paolo Guglielmetti”Voce narrante Luca CavannaDirettore M° Antonio Quero “La”Trattasi di un lavoro strutturato in uno spettacolo musicale-teatrale con la Banda, Coro popolare (ad libitum) e Attore narrante. È un

