Roma riscatto dopo l’Inter | prima vittoria in Europa League

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si riscatta lala sconfitta in casa contro, firmata da Lautaro Martinez. La squadra di Ivan Juric trova, grazie ad Artem Dovbyk, la suain UEFA– In seguito al pareggio contro l’Athletic Club di Bilbao e la sconfitta contro l’Elfsborg, ladi Ivan Juric trova il primo successo in UEFA. Il tutto a pochi giorni dal KO casalingo contro, arrivato con la rete decisiva di Lautaro Martinezun’ora di gioco. I giallorossi riescono a passare in casa contro la Dinamo Kiev grazie alla rete del solito Artem Dovbyk che,23 minuti di gioco, si presenta sul dischetto e trasforma senza difficoltà trovando così l’1-0 decisivo. Lacontinua a far bene anche nel secondo tempo, andando più volte vicina al gol, senza riuscire però a trovare la rete della tranquillità.