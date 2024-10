Piracy Shield nel fortino Agcom: nessuna sospensione, ma costa più di quanto previsto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Piracy Shield: dopo la figuraccia dei giorni scorsi, l’Agcom prova a correre ai ripari e sostanzialmente, con una riunione del Consiglio che ha evidenziato diverse e contrastanti opinioni sulla vicenda e sulle necessità che ne derivano, si chiude a riccio sulla questione. Emerge però la responsabilità di Dazn in quanto avvenuto riguardo alla segnalazione che Piracy Shield nel fortino Agcom: nessuna sospensione, ma costa più di quanto previsto L'Identità. Lidentita.it - Piracy Shield nel fortino Agcom: nessuna sospensione, ma costa più di quanto previsto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): dopo la figuraccia dei giorni scorsi, l’prova a correre ai ripari e sostanzialmente, con una riunione del Consiglio che ha evidenziato diverse e contrastanti opinioni sulla vicenda e sulle necessità che ne derivano, si chiude a riccio sulla questione. Emerge però la responsabilità di Dazn inavvenuto riguardo alla segnalazione chenel, mapiù diL'Identità.

