Panathinaikos-Chelsea | dove vederla orario e probabili formazioni

Panathinaikos-Chelsea (Conference League - 24-10-2024 ore 18 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Maresca senza Mudryk - nei verdi out Ioannidis -   I prasini hanno onorato la memoria di Baldock vincendo una gara complicata […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il KO di Anfield ha fatto capire al Chelsea di Maresca che è ancora troppo presto per nutrire sogni di gloria, e la vetta a questo punto è scivolata via a 7 punti di distacco: quest’oggi sul campo del Panathinaikos l’occasione buona per ripartire e mantenersi a punteggio pieno nel girone di Conference League. (Infobetting.com)

